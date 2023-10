Convegno dei Giovani industriali |  Abodi | Calcio scommesse | choc e stimoli per rivedere tutto  

Leggi su ildenaro

(Di sabato 14 ottobre 2023) “Tonali e Zaniolo fuori dalla nazionale mi preoccupa e mi amareggia. Fenomeni come questi vanno affrontati di petto, meglio che escano piuttosto che rimangano striscianti, come tutte le patologie. Anche nell’ambito di una difficoltà enorme, il fattore più importante è il fattore reputazionale”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e iAndrea Abodi al 38°deiimprenditori di Confindustria a Capri. Questa vicenda rappresenta “unoche da un lato deve mortificarci e dall’altro deve darci gligiusti per, non solo i comportamenti dei singoli tesserati”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.