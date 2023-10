Conte | 'Studio le nuove tattiche al Subbuteo' VIDEO

(Di sabato 14 ottobre 2023) Intervenuto al Festival dello Sport 2023 nell'ambito del talk a lui dedicato dal titolo "Nato per vincere", Antonioha raccontato...

Lodi, l'amore per la famiglia e il no al Napoli ., l'esempio del sarto e l'utilizzo del Subbuteo ., una 'belva' nel mondo del calcio e a breve in tv su Rai 2 . La promessa ...

Conte chiude al Napoli: "Studio per migliorarmi. Quando tornerò sarà dura per tutti" La Gazzetta dello Sport

Conte: “Voci di mercato ma ho fatto questa scelta di vita. Futuro, un giorno mi piacerebbe…” SOS Fanta

Intervenuto al Festival dello Sport 2023 nell'ambito del talk a lui dedicato dal titolo "Nato per vincere", Antonio Conte ha raccontato di studiare nuovi schemi e tattiche di gioco al Subbuteo.L'ex giocatore della Juventus ha parlato di Conte e della Roma. Ecco le parole del giocatore sul tecnico e sui bianconeri.