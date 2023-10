Confusi e felici | dove è stato girato?

Leggi su screenworld

(Di sabato 14 ottobre 2023), film del 2014, èa Roma, cittàè ambientato il film, nel centro città e, per alcune sequenze, anche nei dintorni. Sono diverse le location della Capitale che si possono ritrovare nel film. Vediamo quali.totalmente a Roma. Le location sia interne che esterne sono luoghi reali come, per esempio, la casa di Marcello che si trova in via Mazzini con il terrazzo che si affaccia in via Cavour. Silvia abita invece alla Garbatella, in via Vittorio Cuniberti. Anche per lo studio psichiatrico di Andrea è stata utilizzata una location reale che è la Scuola Media Cesare Baronio. Per le scene in esterni, invece, ci spostiamo un po’ fuori dalla Capitale al lago di Canterno, ...