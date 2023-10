Conflavoro | bene l' attenzione del governo a imprese e lavoratori

(Di sabato 14 ottobre 2023) Roberto Capobianco, il presidente di, che ieri sera ha partecipato all'incontro di palazzo Chigi con le parti sociali sulla Manovra, ha detto: "Avevamo chiesto aldi destinare due terzi della legge di Bilancio all'abbattimento del costo del lavoro e siamo soddisfatti delle risposte dei ministri Calderone e Giorgetti e del viceministro Leo. Le risorse sono poche, è vero, ma apprezziamo l'che sarà rivolta a". "In particolare - ha sottolineato - il ministro del Lavoro ha accolto la nostra proposta alternativa al salario minimo e si andrà quindi nella direzione di stimolare le retribuzioni con una tassazione agevolata per gli aumenti previsti dai rinnovi contrattuali. È un'ottima notizia perché si incentiva la contrattazione collettiva di qualità. ...

i 15 miliardi per il taglio del cuneo fiscale , prorogato per tutto il 2024. Anche i 5 ... Alessia Nicotera per Confservizi, Francesco Prudenzano per Confintesa, Roberto Capobianco per...

Legge di Bilancio, Conflavoro: "Bene le misure per imprese e lavoro" Conflavoro PMI

Verso la Legge di Bilancio, girandola di incontri a Palazzo Chigi tra governo e parti sociali RaiNews

Roberto Capobianco, il presidente di Conflavoro, che ieri sera ha partecipato all'incontro di palazzo Chigi con le parti sociali sulla Manovra, ...ROMA (ITALPRESS) – “Avevamo chiesto al governo di destinare due terzi della legge di Bilancio all’abbattimento del costo del lavoro e siamo soddisfatti delle risposte dei ministri Calderone e Giorgett ...