(Di sabato 14 ottobre 2023) ... atteso in Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre prossimo. Il ministero della Giustizia sta dando ... quando esce ile chi potrà partecipare Articolo originalesu Money.it qui:...

: requisiti e come partecipare L'aspirante magistrato per essere ammesso alè necessario che rispetti i seguenti requisiti : cittadinanza italiana; godimento diritti ...

Gazzetta Ufficiale, pubblicato concorso per 400 magistrati. Possibili supporti telematici - gNews Giustizia news online ... gnewsonline.it

Concorso magistrati, bando pubblicato: c'è un importante novità, ecco quale Money.it

Sono 400 i posti di magistrato ordinario messi a concorso. Presente nel bando un importante novità riguardo la prova scritta.Sale a quattro il numero degli indagati nell’inchiesta condotta dalla procura sulle manovre che sarebbero state attivate per “indirizzare” il concorso per l’assunzione ... approfondimenti e per questo ...