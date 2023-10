Concorso Azienda Ospedaliera di Napoli | 3 Posti per Dirigenti

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 14 ottobre 2023) Presso l’Luigi Vanvitelli di, si indisce unPubblico, per titoli ed esami, al fine di coprire 3 posizioni di dirigente medico a tempo indeterminato con specializzazione in radiodiagnostica.diper 3In conformità con la deliberazione del Direttore Generale numero 535, datata 19 luglio 2023, è stato ufficialmente annunciato unpubblico, basato su titoli ed esami, finalizzato alla copertura di tre posizioni a tempo indeterminato nel profilo di dirigente medico con specializzazione in radiodiagnostica, come previsto dal CCNL area sanità. Questoè riservato esclusivamente ai candidati che soddisfano ...