Commento al Vangelo di oggi 14 Ottobre 2023

Leggi su fattidipaese

(Di sabato 14 ottobre 2023) Il passo delsecondo Luca 11,27-28 ci offre una profonda riflessione sulla fede e sull’importanza dell’ascolto della Parola di Dio. Gesù risponde a una donna che, colpita dalla sua predicazione e dai suoi insegnamenti, esclama: “Beato il grembo che ti ha portato!” In altre parole, sembra che la donna voglia elogiare la madre di Gesù per averlo generato. Tuttavia, la risposta di Gesù è sorprendente e ci invita a guardare oltre l’aspetto fisico e a comprendere il significato spirituale più profondo di essere suoi seguaci. Gesù dice: “Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio.” In queste parole, Gesù sottolinea che la vera beatitudine non risiede nell’essere legati a lui da vincoli familiari o fisici, ma nell’ascoltare e mettere in pratica la Parola di Dio. Questo ci ricorda che il legame più importante che possiamo avere con Gesù è spirituale, ...