Coloni israeliani attaccano i palestinesi in West Bank | 30 morti e 600 feriti “Ci perseguitano | sono armati e sostenuti dall’esercito”

(Di sabato 14 ottobre 2023) di Filippo Zingone Mentre gli occhi dei media internazionali rimangono puntati sull’offensiva dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza, dove ie iaumentano di minuto in minuto, in Cisgiordania la situazione sta degenerando. Si moltiplicano gli attacchi diinsieme all’esercito contro cittadini. Secondo i dati rilasciati dal ministero della Salute palestinese, il bilancio delle aggressioni di militari econtro la popolazione palestinese in Cisgiordania è salito a più di 30e 600da sabato. Negli ultimi giorni ad Al-Tuwani, piccolo villaggio palestinese nella zona di Masafer Yatta, famosa per la resistenza pacifica del popolo palestinese contro l’occupazione ...