Colleferro Sanna e Guadagno | «La politica regionale non abbandoni gli ultimi dipendenti rimasti di Lazio Ambiente in liquidazione»

La parole del sindacoCome dichiara su FrosinoneToday il sindaco diPierluigi: 'Si tratta di una ragazza molto giovane, appena maggiorenne, che già in passato ha dato segnali ...

Lazio Ambiente, sei lavoratori della società regionale senza stipendio fino a dicembre FrosinoneToday

Colleferro, domenica l’inaugurazione del rinnovato mercato coperto FrosinoneToday

O ggi, grazie all’impegno della Dott.ssa Carla Giusti, si è tenuta l’inaugurazione del nuovo anno accademico della scuola per infermieri che ha sede a Colleferro. Contestualmente è stata firmata la ...I l Comune di Colleferro è lieto di annunciare l’inaugurazione ufficiale del rinnovato Mercato Coperto in Via Sobrero, il prossimo 15 ottobre. Questo ambizioso progetto, frutto della collaborazione tr ...