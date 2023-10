Coinvolti presidenti e altri nazionali Fonte segreta? Lo zio di un ex Inter

Altri 10 calciatorinel caso scommesse. Poie procuratori. Fabrizio Corona, al Corriere della Sera, fa il punto sulla vicenda che sta scuotendo il calcio italiano. Dopo Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo ...

Calcio scommesse, Corona: “Coinvolti giocatori e presidenti” Agenzia askanews

Serie A, scommesse: Sticchi del Lecce risponde sui social Pianetalecce

Presto potrebbero essere coinvolti altri calciatori di primo piano e non solo: “Sono coinvolti altri che giocano in Nazionale e pure dei presidenti – le nette parole di Fabrizio Corona -. Il problema ...è lo zio di un ex calciatore dell’Inter di Mourinho, amico intimo di Mario Balotelli. Lo zio racconta che suo nipote si era trasferito a Roma e poi ha aperto una bisca. Ci sono anche dei presidenti ...