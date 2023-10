Coccodrillo a San Giovanni Gemini | caccia al rettile ad Agrigento

(Di sabato 14 ottobre 2023) Una storia bizzarra ha colorito le strade siciliane. Da giorni infatti èala San, in provincia di, nell’area di Contrada Mancuso. Secondo alcune fonti, l’esemplare sarebbe lungo circa un metro e mezzo ma la sua provenienza è ancora ignota. Una delle ipotesi più probabili, è che l’animale potrebbe essere scappato da qualcuno che lo deteneva illegalmente. L’inizio di questa vicenda proviene dalla segnalazione di un uomo che avrebbe avvistato l’animale mentre si trovava nella sua casa di campagna, scatenando il panico. Da qui quindi l’allarme del sindaco del Comune di Sanche, in un post su Facebook, ha così scritto: “Sono stato ufficialmente informato dalla ASP di Casteltermini ...

Un insolito e pericoloso ospite si aggira indisturbato nelle campagne diGiovanni Gemini, in provincia di Agrigento: si tratta di un, avvistato da alcuni cittadini letteralmente increduli e terrorizzati.

Agrigento, caccia al coccodrillo che si aggira per San Giovanni Gemini. Il sindaco: «Sono stato informato dall'Asp, state ... Open

Caccia al coccodrillo a San Giovanni Gemini. Il sindaco ai cittadini: “Massima cautela” QUOTIDIANO NAZIONALE

Ancora una sassaiola contro un autobus dell’Amat. E’ successo ieri pomeriggio in viale dei Picciotti, una traversa di via Amedeo d’Aosta. Alcuni ragazzini hanno mandato in frantumi il vetro posteriore ...Mentre la polizia indaga sulla dinamica dell'incidente avvenuto sul lungomare di Pietra Ligure, il ragazzo coinvolto è stato ricoverato ...