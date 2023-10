Classifica Tale e Quale Show 2023 e doppio vincitore 13 ottobre | le imitazioni di venerdì prossimo

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 14 ottobre 2023) E’ tempo di una nuovadi, relativa alla quarta puntata di ieri 13: chi è stato ildella serata? Scopriamo come è andato l’ultimo appuntamento all’insegna del varietà condotto da Carlo Conti e che vede in giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.