Cinque incontri per iniziare a riscrivere il futuro dell’ambiente

Leggi su linkiesta

(Di sabato 14 ottobre 2023) Sabato 14 ottobre inizia Habitat, la prima edizione di un nuovo festival patrocinato dal comune di Gignod (Valle d’Aosta) e dedicato al cambiamento climatico.appuntamento per capire che cosa l’essere umano può fare, verso l’ambiente e verso la socialità, anche gastronomicamente parlando. Negare il cambiamento climatico con le evidenze odierne è un po’ come convincersi di camminare su una terra piatta, contestando le immagini dallo spazio, le eclissi lunari, i fusi orari, o sentirsi discendenti di Adamo e figli di Eva, ignorando la stratigrafia dei fossili, gli studi di anatomia comparata e le analisi genetiche. E se proprio non vogliamo credere all’estinzione delle specie, allo scioglimento dei ghiacciai e alla diffusione delle malattie infettive, cerchiamo di ricordare l’ultima volta che abbiamo fatto il bagno a ottobre inoltrato. Le prove sono infinite e le ...