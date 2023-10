Cile Sanchez | «Difficile giocare così per me che non sono un 9»

(Di sabato 14 ottobre 2023) Le parole di Alexis, attaccante dele dell’Inter, dopo la vittoria della nazionale contro il Perù Alexis, dopo la vittoria ottenuta con ilcontro il Perù, ha parlato ai microfoni di ESPNFC. Di seguito le parole dell’attaccante dell’Inter. «Mi sento bene, a parte il fatto che siete abituati a vedermifronte alla porta. Chi capisce di calcio sa checon le spalle alla porta e contro una difesa chiusa è diffi, soprattutto per me che nonun 9. Io comunque cerco di aiutare la squadra ed è importante saperin quella posizione. Comunque era importante vincere contro un avversario diffi, stiamo facendo le cose per bene e si è visto. Abbiamo meritato i tre ...

