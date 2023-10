Ciclismo mercato | tutti i colpi verso la stagione 2024 | chi ha già cambiato maglia Roglic | Landa e Milan si spostano

(Di sabato 14 ottobre 2023) Ladel grandevolge al termine, ma è già il momento di pensare al futuro dell’unia due ruote. Il Cicloè aperto dal 1° agosto e moltisono già andati a segno, con alcuni trasferimenti davvero di lusso e già ufficializzati dalle rispettive squadre. Il trasferimento di maggiore rilievo è quello di Primoz. Il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia ha lasciato la Jumbo Visma per accasarsi alla Bora-hansgrohe, dove potrà essere al centro del progetto. Fabio Jakobsen è uno dei migliori velocisti del lotto e ha deciso di trasferirsi alla DSM Firmenich, abbandonando ladella Soudal Quick Step. Altro sprinter di lusso che hasquadra è Caleb Ewan, approdato alla Jayco AlUla dopo i tanti trionfi ottenuti ...

La vicinanza di Banca Ifis al mondo delrientra nel più ampio percorso di valorizzazione della mobilità sostenibile. Nel 2023, la Banca ha proposto sulla prima soluzione in Italia ...

Ciclismo mercato, tutti i colpi verso la stagione 2024: chi ha già ... OA Sport

Ora è ufficiale: Roglic firma per la Bora-Hansgrohe La Gazzetta dello Sport

Ieri Parma, s’impennano i valori di mercato della tua BBC SportParma HOME (2 giorno/i fa) - C’è stato un tempo, esattamente dodici anni fa, in cui l’acronimo BBC era entrato più in voga nel gergo ...Intervistato da Tv Play, l'agente si è soffermato sul rapporto con i nerazzurri: "Nell'ultimo mercato non ho avuto contatti con l'Inter - ha aggiunto -. Con la Beneamata però, abbiamo fatto un gran ...