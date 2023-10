Ciclismo | l’Italia detiene entrambi i Record dell’Ora! I primati di Vittoria Bussi e Filippo Ganna

Leggi su oasport

(Di sabato 14 ottobre 2023) Con l’impresa centrata ieri da, che ha stabilito a Città del Messico il nuovodell’Ora, coprendo la distanza di 50,267 km,in questa specialità, dopo che aveva fatto lo stesso poco più di un anno faa Grenchen con 56,792 km percorsi. L’8 ottobre 2022 a Grenchen, in Svizzera,ha coperto in un’ora 56,792 km, abbattendo il muro dei 56 km e ritoccando di 1, 244 km il primato precedente, che apparteneva al britannico Dan Bigham, il quale sulla medesima pista aveva percorso 55,548 km il 19 agosto dello stesso anno.ha scelto invece Città del Messico per tentare il suo ...