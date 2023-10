Ciclismo Femminile | Bussi conquista il record dell’ora dei 50 km h | “Incredula”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 14 ottobre 2023) Aguascalientes – Vittoriascrive la storia delitaliano. L’Azzurrail suoe regala il secondo primato proprio all’Italia. Lo fa sulla pista messicana di Aguascalientes, dove abbatte il muro dei 50 km/h, coprendo la distanza di 50,267. Si riprende quelche era stato suo già qualche anno fa ma che gli era stato poi tolto da Ellen Van Dijk. Dopo l’impresa di Filippo Ganna, che un anno fa portò il limite tra gli uomini a 56,792 (leggi qui), torna in Italia anche il. Come riporta la nota di feder.it ‘Nel 2018 Vittoria, un dottorato in matematica conseguito a Oxford e una carriera universitaria che ha lasciato proprio ...