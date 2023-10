Ciclismo | Bussi riporta in Italia il record dell' ora femminile

Anzi, nostro", ha aggiunto la. - foto LivePhotoSport - . pdm/com 14 - Ott - 23 11:08 . 14 ottobre 2023

Ciclismo, record dell'ora per Vittoria Bussi. Prima donna a superare i 50 km/h Sky Sport

Vittoria Bussi, record dell’ora. La prima ciclista donna oltre i 50 km/h Corriere della Sera

Per davvero", ha scritto sulla sua pagina facebook la ciclista romana. "Continuo a sfregarmi gli occhi ... Anzi, nostro", ha aggiunto la Bussi. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/com 14-Ott-23 ...Ancora qualche ora di attesa prima del ritorno in campo della Nazionale azzurra di Luciano Spalletti: alle 20.45 di quest'oggi, l'Italia sarà impegnata per la quinta sfida valevole per il girone C del ...