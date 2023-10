Choc a Reazione a catena | le super-campionesse eliminate | cosa non torna

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) Terremoto a: leAmiche in Onda escono a sorpresa dopo la peggior prova a l'Intesa vincente della loro "carriera" nel quiz preserale di Rai 1 diretto a Marco Liorni. "Porta male venerdì 13 alle Amiche in onda - ironizza il profilo X Le statistiche di, uno dei più affidabili in rete riguardo al programma - che dopo 14 vittorie di puntata escono contro i Tre per assurdo. Complessivamente hanno vinto circa 117mila euro, detengono il record di punti all'intesa (24) e del montepremi più alto accumulato nei giochi (180.000 euro)". Numeri importanti, che tuttavia non vengono considerati dai tantissimi detrattori di Valeria, Donatella e Mariluna, mai veramente amate dai telespettatori che le hanno costantemente paragonate (in negativo) con ...