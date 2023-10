Choc a Mestre | si schianta un altro autobus elettrico | 15 feriti Stessa compagnia dell' incidente del viadotto

(Di sabato 14 ottobre 2023) Nuovoper un busa società La Linea a, laa tragedia deldel 3 ottobre costata la vita a 21 persone. E che ora, in via cautelativa, verrà sospesa dal servizio .

...per un bus della società La Linea a, la stessa della tragedia del viadotto del 3 ottobre costata la vita a 21 persone. E che ora, in via cautelativa, verrà sospesa dal servizio. Unoper ...

Choc a Mestre, va a sbattere un altro bus, 15 feriti Agenzia ANSA

Mestre, un altro autobus elettrico cambia improvvisamente corsia e colpisce un pilastro RaiNews

Un terribile remake dell'incidente di una settimana fa a Mestre costato la vita a 21 persone ... molti presentano anche uno stato di choc. Per conto del Comune di Venezia, la corriera copriva la ...Nuovo incidente per un bus della società La Linea a Mestre, la stessa della tragedia del viadotto del 3 ottobre costata la vita a 21 persone. E che ora, in via cautelativa, verrà sospesa dal servizio ...