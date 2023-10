Chiuso il Louvre Macron | l' incubo è realtà | terrore | cosa sta succedendo in Francia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) L'allarme terrorismo intorna altissimo: il, il museo più famoso al mondo, resteràper tutta la giornata di oggi, sabato 14 ottobre, per motivi di sicurezza. Il, spiega senza specificare Bfmtv citando una fonte della polizia, ha ricevuto messaggi riguardanti allarmi bomba. Da qui l'annuncio su X: "Per motivi di sicurezza, il museo delchiude le porte oggi sabato 14 ottobre. Le persone che hanno prenotato una visita in giornata verranno rimborsate". La serrata arriva a poche ore dal drammatico attentato in una scuola di Arras in cui venerdì ha perso la vita un professore, ucciso a coltellate da un ceceno. L'Eliseo ha deciso di schierare 7mila soldati entro lunedì sera. Il governo infatti ha deciso di elevare lo stato di allarme in "emergenza attentati". Il ...