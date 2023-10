Chiellini non ha dubbi | “Spalletti perfetto per la Nazionale I miei eredi…”

... dopo una sua dichiarazione di voler prendere una squadra che ha vinto epiù squadre che ... Ma quando sono passato alla difesa a tre avevo, Barzagli e Bonucci . Una volta con il Chelsea ...

Chiellini: "Non c'era il rigore per il Napoli". I tifosi si scatenano sui social Corriere dello Sport

Chiellini: "Non c'era il rigore per il Napoli, è assurdo! Sul secondo ... CalcioNapoli24

Soprattutto nel suo ruolo. Un ruolo di cui è stato per anni tra i migliori al mondo. E da vecchia gloria, Chiellini non ha voluto tirarsi indietro dall’affrontare le stime di chi potrebbe ...Antonio Conte ha fondato le sue vittorie anche sulle sue difese solide: da Chiellini a Skriniar e Rudiger, le armi in più dell'allenatore ...