Chiara Nasti | “Perché devo imparare a fare la lavatrice? Ho chi lo fa per me”

La 25enne stupisce: non si è mai occupata delle faccende di casa e lo sottolinea Non ha, invece, la tata per il figlio Thiago: "Mi occupo di lui 24 ore, momenti di sconforto"risponde alle domande dei follower e con le sue parole genera l'ennesimo polverone. La napoletana rivela di non aver mai fatto il bucato. "Perché devo imparare a fare la lavatrice Ho chi ...

Chiara Nasti, la lavanderia e il consiglio social: "Impara a usarla!" Tuttosport

Chiara Nasti, polemica social: "Non so fare la lavatrice: c'è chi la fa per me" ...''Perché devo imparare a fare la lavatrice Ho chi la fa per me'': Chiara Nasti rivela di non aver mai fatto il bucato e scoppia polemica ...