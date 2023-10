e Fedez hanno mostrato sui social le foto della loro nuova super casa a Milano. Nel corso di questo lungo progetto di costruzione e definizione dei dettagli l'influencer e il rapper ...

In onda oggi pomeriggio su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo. Per l’occasione, la conduttrice Silvia Toffanin accoglierà nel suo salotto moltissimi ospiti. Verissimo, gli ...Chiara Ferragni e Fedez mostrano la loro nuova casa extra lusso e in Rete scoppia la polemica. L'influencer ha postato alcune foto su Instagram scattate durante l'ultimo sopralluogo che la famiglia al ...