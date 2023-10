Chi è Maria Sofia Federico | da Il Collegio all’hard | con Rocco Siffredi

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 14 ottobre 2023), nata il 26 gennaio 2005 a Valmontone, è un’influencer, sex worker e attivista, nota per la sua partecipazione a Ilnel 2021, lavora su OnlyFans e ha partecipato allaHard Academy. Femminista, animalista e vegana, ha deciso recentemente di dedicarsi al “porno d’attivismo”, per sensibilizzare sulla questione del sex working, e ha anche scritto e girato il suo primo film porno. I genitori di, Lucae Antonella Catalano, che è originaria di Lucera, si sono detti contrari a ogni scelta presa dalla figlia e il padre è più volte intervenuto in diretta radiofonica per esprimere il proprio disappunto.è demisessuale: ad oggi sappiamo ...