Cgil e Uil rompono gli indugi Pronte allo sciopero generale

(Di sabato 14 ottobre 2023) Davanti ad un doppio «attacco alla Costituzione» lasi avvicina a larghi passi verso lo. Che potrebbe già essere deciso mercoledì. Maurizio Landini ha deciso di disertare first appeared on il manifesto.

Al termine dell'incontro,hanno annunciato che porteranno avanti la loro mobilitazione.

Il governo presenta la manovra alle parti sociali. Delusione Cgil e ... Open

Manovra, incontro governo-parti sociali. Palazzo Chigi: “Proficuo”. Cgil: “È andato male” Sky Tg24

Landini diserta l'appuntamento ma la Cgil partecipa con un segretario confederale. All'incontro non c'è nemmeno il leader della Uil Pierpaolo Bombardieri, a Parigi per una manifestazione dei sindacati ...Il governo "nel rispetto della sostenibilità della finanza pubblica" sta "lavorando a una Manovra seria, responsabile e realista in continuità con il lavoro ...