(Di sabato 14 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMercoledì 18 Ottobre ore: 18:30 in presidio davanti la Prefettura di Avellino “Hanno ragione non possono vivere in questo modo sono stati aizzati”, “sono dei terroristi e vanno sconfitti”; il personale campionario di frasi utilizzate o ascoltate potrebbe essere infinito. Ci sarebbero distinguo, precisazioni, storiografia. Perfino oggi, mentre è in atto una carneficina. Fermatevi. Chiediamo a chi in queste ore ha la possibilità di intervenire per fermare l’escalation di violenza, è necessario un tavolo permanente di dialogo e pace. Vita e libertà per due popoli. Fermateli. Chiediamo a tutty di schierarsi contro la violenza.Per Gaza, la Palestina e il mondo.Mercoledì 18 Ottobre ore: 18:30 in presidio davanti la Prefettura di Avellino. Fermiamoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... dalle 11 alle 12, è organizzata da Donne insieme per la pace , che in piazza Sant'Ambrogio ricorderanno in silenzio le vittime del conflitto israelo - palestinese e chiederanno ilil. ...

Mo: Olp, 'contatti intensi con fratelli arabi per cessate il fuoco' La Gazzetta del Mezzogiorno

Cessate il fuoco, appello a scendere in piazza anteprima24.it

Almeno 120 i civili israeliani in ostaggio. Idf: "Per evacuazione da Gaza senza danni c'è tempo fino alle 16". Colpiti obiettivi Hezbollah in Libano ...Ramallah, 14 ott. (Adnkronos) - L'Olp è “in intenso contatto con i nostri fratelli arabi e con molti paesi per un cessate il fuoco immediato e per l’apertura di corridoi umanitari per il nostro popolo ...