Cerreto d’Esi | uccide l’ex moglie con 15 coltellate e fa chiamare il 112 dal figlio Aveva divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico

(Di sabato 14 ottobre 2023) Il femminicidio nell’anconetano alle 3 di notte. In casa anche il minore. L’uomo era già a processo per maltrattamenti familiari. Ha confessato ed è stato arrestato

Franco Panariello La coppia era in fase di separazione e mentre Concetta Marruocco viveva nell'abitazione in via Don Pietro Ciccolini a(dove poi è avvenuto il delitto), Franco Panariello abitava nella frazione di Cancelli a Fabriano. Dunque, una coppia che viveva separata, ma che non lo era di fatto. I due vivevano a ...

