Catania | sale senza biglietto sul bus | necessario l’esercito e 2 volanti per farlo scendere

(Di sabato 14 ottobre 2023) Pubblicato il 14 Ottobre, 2023 Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Intorno alle ore 8, una Volante interveniva in via Archimede, presso il terminal degli autobus, dove un uomo in stato di escandescenza impediva a uno degli autisti di iniziare regolarmente la propria corsa. Poco prima dell’arrivo della Volante, anche una pattuglia delItaliano impiegato nell’operazione “Strade Sicure”, in transito su via Archimede, si era fermata per prestare ausilio al conducente. Giunti sul posto, gli agenti trovavano l’uomo all’interno dell’autobus, in evidente stato di agitazione che, nonostante la predel personale del, continuava a minacciare il conducente che aveva tentato invano di ...