Caso scommesse | la Lega chiede le dimissioni di Gravina

(Di sabato 14 ottobre 2023) Le reazioni del mondo del calcio in merito alnon si sono fatte attendere, così come l’influenza che esso ha avuto nel mondo della politica. E così, in seguito alle accuse e alle indagini verso Fagioli, Zaniolo e Tonali anche la FIGC è finita nell’occhio del ciclone. In particolare il presidente Gabriele, L'articolo proviene da Il Difforme.

Il pensiero di Marotta sul. Marotta diplomatico dopo lo sfogo di Lukaku. Il dg dell'Inter dice: "Sono dinamiche che, per chi come me ha visto tante partite, non possono spaventare. ...

Fabrizio Corona fa nuove rivelazioni sul caso scommesse: chi è la fonte e quando farà altri nomi di calciatori Virgilio Notizie

Caso scommesse, Corona: "Coinvolti almeno altri 10 calciatori e 5-6 procuratori" Sky Tg24

A poche ore dalla partita valida per le qualificazioni ad Euro 2024 tra Italia e Malta, il commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti si è espresso ai microfoni di RaiSport sul caso scommesse che ...Quello che spero - chiude Maccarone - è che questi giocatori non siano coinvolti in scommesse sulle loro squadre, questo sarebbe molto molto grave anche dal punto di vista del regolamento. Discorso ...