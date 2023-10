Caso scommesse | Galliani | 'Tonali è un ragazzo fantastico | mi auguro siano peccati veniali'

Selvaggia Lucarelli è stufa dei modi di Fabrizio Corona, finito nuovamente sulla bocca di tutti per aver anticipato i nomi dei calciatori indagati dalla Procura di Torino sul. La giornalista e giudice di Ballando con le Stelle ha usato toni duri nel commentare il lavoro dell'ex re dei paparazzi: 'Un pluripregiuricato con non so quante nuove denunce all'...

Caso scommesse: Tonali distrutto ammette la ludopatia, Zaniolo nega e torna a Birmingham - Sportmediaset Sport Mediaset

Tonali e Zaniolo, caso scommesse: «Era solo poker e blackjack» Corriere della Sera

Il ciclone del betting illegale si è abbattuto sul calcio italiano, a poche ore da Italia-Malta. Prima l’autodenuncia del bianconero Fagioli, poi gli atti di indagine notificati a Coverciano a Tonali ...Vedi anche Calcio Caso scommesse: Tonali distrutto ammette la ludopatia, Zaniolo nega e torna a Birmingham Le recenti rivelazioni hanno lasciato di sasso diversi protagonisti del mondo del pallone ...