Caso Apostolico | Patronaggio | “Libera interpretazione norma può dare fastidio a potente di turno”

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 14 ottobre 2023) (Adnkronos) – "In ogni provvedimento giudiziario c'è uno spazio, assolutamente fisiologico, per la legittimadelladi riferimento da parte del magistrato estensore. Talvolta la legittima edel magistrato dàaldi. Ma il diritto si evolve e si adatta alle mutate esigenze della società proprio perché esiste la possibilità di una suaaltra". A dirlo, in una intervista all'Adnkronos, è il Procuratore generale di Cagliari Luigi, parlando delle polemiche sorte dopo il provvedimento firmato dalla giudice catanese Iolandache ha bocciato l'espulsione di 4 tunisini che arano sbarcati a Lampedusa. "Il sistema, attraverso ...