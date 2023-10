Case green | stop alla direttiva Ue

Leggi su iltempo

(Di sabato 14 ottobre 2023) Hanno parlato e discusso della ecotassa sulla casa, laUe che obbliga i proprietari di vecchi edifici a riqualificarli dal punto di vista energetico obbligatoriamente e in termini stretti, ma per ora il pericolo di far sborsare ai proprietari cifre considerevoli in omaggio all'euroambientalismo folle e controproducente è stato allontanato. Alle 4.55 di ieri mattina il trilogo (Parlamento Ue, Consiglio e Commissione) ha gettato la spugna, temporaneamente ma probabilmente anche definitivamente. Ad annunciarlo è stato Isabella Tovaglieri, relatrice ombra sulla proposta dieuropea: «La riunione non ha portato a un accordo sul testo, sono stati affossati molti punti ideologici e che se ne riparla (forse) a dicembre». Considerato che già dal prossimo anno gli organi europei saranno ...