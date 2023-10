“Case green | battuta l’ideologia | vi spiego cosa cambia per gli italiani”

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 14 ottobre 2023) Da Bruxelles giungono buone nuove per i cittadinied europei. Durante la riunione fiume del trilogo, andata in scena qualche sera fa, è infatti saltato l’accordo sul testo della direttivaapprovato dal Parlamento europeo lo scorso marzo. Dopo mesi di trattative e tentativi andati a vuoto, si era a caccia della svolta definitiva, che tuttavia non è arrivata neppure in questa occasione. Molti punti, tra i più ideologicizzati del dossier, sono infatti stati affossati, anche grazie al lavoro del governo italiano e dei partiti a sostegno dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Tutto rinviato a dicembre, quindi, allorquando dovrebbero essere riaperti i negoziati per cercare di trovare un accordo definitivo, che comunque potrebbe sancire maggiori aperture e più flessibilità per i paesi membri....