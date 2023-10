Cappotti autunno inverno 2023 2024 | cosa suggeriscono i trend

Leggi su robadadonne

(Di sabato 14 ottobre 2023) Isono protagonisti indiscussi delle più importanti passerelle delle fashion week internazionali. In questa stagione, le tendenze si concentrano sull’oversize, con maxi volumi, spalline imbottite e lunghezze estreme: tuttavia, non mancano proposte dal fascino più classico, rappresentate dal cappotto cammello cosi come dal doppiopetto con cintura in vita. I tessuti e i colori scelti per isono altrettanto interessanti: eco-pellicce,in vernice e modelli in velluto che spaziano dal classico nero, all’elegante grigio, fino ad arrivare ai tessuti tipici della terra dai toni naturali e prettamente autunnali: ecco dunque una ...