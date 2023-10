Cannella | proprietà | benefici | usi ed infusi!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 14 ottobre 2023) Laè una spezia molto apprezzata in cucina per la preparazione di ricette dolci o salata. Abbiamo approfondito l’argomento in un precedente articolo (cliccate qui per maggiori informazioni). In questa sede, vogliamo approfondire le sueolistiche, per poter sfruttare al meglio iche ne derivano. Vediamo insieme ogni dettaglio.Laproviene dalla corteccia dell’albero di(Cinnamomun verum) e appartiene alla famiglia delle Lauracee. È originaria dello Sri Lanka, ma si è diffusa rapidamente nel Medio Oriente, prova ne è il fatto che era già utilizzata nell’antico Egitto. Il suo sapore è pungente e aromatico, grazie alla presenza di oli essenziali preziosi per la nostra salute: ...