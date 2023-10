Campi Flegrei | il piano per l’evacuazione | le vie di fuga ancora da realizzare e i percorsi aggiornati

Leggi su open.online

(Di sabato 14 ottobre 2023) Il nuovodi evacuazione deisarà pronto in 60 giorni. Costerà 52 milioni di euro. Per gli interventi sulla vulnerabilità degli edifici interesserà i comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli. Mentre per le vie dil’area comprende 480 mila residenti. Secondo il decreto legge nel frattempo pubblicato in Gazzetta Ufficiale sarà la Regione Campania ad occuparsi delle criticità da superare per assicurare il funzionamento delle infrastrutture di trasporto. Mentre isulle vie disono stati pubblicati ad aprile scorso sul bollettino regionale. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci ha spiegato che la prima mossa sarà delimitare una nuova area di intervento per il rischio sismico nei...