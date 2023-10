Calenda | “A Cassino in 6 anni -62% produzione e -30% occupazione”

(Di sabato 14 ottobre 2023) ROMA – “Ala situazione è veramente molto difficile: dalla fine del 2017, siamo al 62% in meno dellae al 30% in meno dei livelli occupazionali. Grandi sono le incognite sul futuro e sulla riconversione elettrica. Una volta era la più grande fabbrica Fiat dopo Mirafiori. Bisogna che questi dati si sappiano a livello nazionale: nessuna fabbrica si salva da sola”. Lo ha detto il leader di Azione Carloche ha iniziato dail giro nelle città che ospitano gli stabilimenti Stellantis e Magneti Marelli. “Quello a cui stiamo assistendo – ha proseguito– è molto particolare: la scomparsa del sistema automotive in Italia nel silenzio generale”. Per l’ex ministro “la fusione tra Fca e Psa in Stellantis è una balla colossale. Si è trattato di una vendita a tutti gli ...

