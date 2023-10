Calcioscommesse | notizia incredibile | dimissioni del presidente

Leggi su rompipallone

(Di sabato 14 ottobre 2023) Lo scandalo scommesse ha travolto il calcio italiano come un fulmine a ciel sereno. Ora il tutto rischia di sfociare nelledel, come richiesto dalla Lega. Lo scandalo scommesse sorto in questi ultimi giorni ha scosso in maniera sconvolgente il mondo del calcio italiano. Il tornado partito tre giorni fa ha travolto già quattro giocatori. Il primo calciatore coinvolto è Nicolò Fagioli, che ha già deciso di patteggiare. A seguire la tempesta ha annoverato nell’ordine anche Nicolò Zaniolo, Sandro Tonali e Nicola Zalewski. I nomi svelati nelle ultime ore da Fabrizio Corona potrebbero però non essere terminati. Lo stesso imprenditore ha svelato di avere ancora dieci nomi coinvolti nel caso. La bufera rischia ora di sconvolgere il calcio italiano e di turbare profondamente anche la Nazionale, impegnata questa sera contro Malta e martedì ...