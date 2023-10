Ma sono state solo chiacchiere fra amici...' LA CHAMPIONS COL- 'La prima Champions League con ilè stata una delle soddisfazioni più belle in assoluto. Non avevo mai giocato quella ...

Calciomercato Milan, nome a sorpresa per l’attacco. Furlani lo chiama: “Abbiamo scelto te” Calcio in Pillole

Calciomercato Milan – Thiaw felice in rossonero: non andrà via a gennaio Pianeta Milan

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri si trova a dover gestire emergenze sia in difesa che a centrocampo in vista della gara con il Milan.21.36 - FINE PRIMO TEMPO: Italia in vantaggio sul 2-0 contro un Malta inesistente al San Nicola. Vantaggio azzurro firmato dal primo gol in Nazionale di Bonaventura e raddoppio di Berardi allo scadere ...