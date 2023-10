Calcio | riscatto per l’Italia U19 | Serbia superata per 3-1 Pafundi show con una doppietta

Leggi su oasport

(Di sabato 14 ottobre 2023) Importante successo perUnder 19 guidata da mister Bernardo Corradi. A distanza di tre giorni, i giovani azzurri, sono riusciti a riscattarsi proprio contro laU19 che, lo scorso 11 ottobre, si era imposta per 5-4. Quest’oggi, allo Sportski centar FSS di Stara Pazova, gli azzurrini hanno vinto per 3-1 contro i serbi. A passare in vantaggio è stata proprio: al 34esimo gol del gioiellino dell’Udinese Simone. Sei minuti più tardi ancorasigla la sua personalee il 2-0. Al 49? della ripresa i padroni di casa accorciano le distanze con Jovan Mijatovi?, ma a chiuderla ci pensa Alphadjo Cisse, giocatore dell’Hellas Verona, che dal dischetto non sbaglia e fa 3-1. Ed ecco di seguito le dichiarazioni di mister Corradi riportate sul sito ...