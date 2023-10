Calcio | Napoli Infortunio Osimhen con Nigeria | si attende esito esami

(Di sabato 14 ottobre 2023) "A breve decideremo se tornerà ao resterà qui" ROMA - "Siamo in contatto con il, farlo giocare di nuovo in tre giorni può essere pericoloso". Così il ct della, José Peseiro, al ...

La pausa per le nazionali , per quei giocatori che non hanno impegni con la selezione del proprio Paese, è un ottimo momento per staccare un po' dal ritmo incessante degli allenamenti. Come ha fatto ...

Osimhen: “Ecco cosa mi dissero quando arrivai a Napoli. Sullo zigomo rotto e su Diego…” CalcioNapoli1926.it

Natan: 'Napoli come Rio de Janeiro, papà e Thiago Silva i miei idoli. Champions, che gioia' AreaNapoli.it

'A breve decideremo se tornerà a Napoli o resterà qui' ROMA (ITALPRESS) - 'Siamo in contatto con il Napoli, farlo giocare di nuovo in tre giorni ...Clamorosi aggiornamenti dalla Nigeria: secondo alcune fonti, Victor Osimhen avrebbe fatto arrestare la sorella e il cognato ...