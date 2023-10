Calcio | l’Italia Under 19 supera la Serbia per 3-1 | doppietta di Pafundi

Leggi su sportface

(Di sabato 14 ottobre 2023) Tre giorni dopo la sconfitta per 5-4,U19 si prende la rivincita contro la, espugnando lo Sportski centar FSS di Stara Pazova per 3-1. A prendersi la scena è il gioiellino dell’Udinese, Simone, che sigla unanel giro di 7 minuti, aprendo le danze al 34? e raddoppiando al 40?. Laaccorcia le distanze al 49? con Mihatovic, ma a circa un quarto d’ora dal 90? gli azzurrini calano il tris e lo fanno sudi rigore, trasformato da Alphadjo Cisse, classe 2006 dell’Hellas Verona. “E’ stata una buona partita, così come quella di tre giorni fa ad eccezione del risultato. A questi livelli, però, ciò che conta è il percorso dei ragazzi perciò meglio una sconfitta arrivata dopo una buona prestazione che non il contrario. Queste due gare sono state più ...