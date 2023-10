Calcio | l’Italia passeggia 4-0 con Malta e aggancia l’Ucraina in classifica Doppietta di Berardi

Leggi su oasport

(Di sabato 14 ottobre 2023)vince e convince al San Nicola di Bari nella sesta partita valida per la fase di qualificazione per gli Europei 2024. Gli azzurri di Luciano Spalletti giocano un match di buona qualità controe si impongono per 4-0 grazie al goal iniziale di Giacomo Bonaventura (prima marcatura in Nazionale per lui), ladi Domenicoe il timbro nel finale di Davide Frattesi. Con questo successo gli azzurri raggiungono nuovamente(oggi vittoriosa per 2-0 contro la Macedonia del Nord) al secondo posto nel girone C con 10 punti, ma hanno ancora una partita in più da giocare rispetto ai rivali. Ora sarà importante fare punti contro l’Inghilterra (attualmente prima nel girone a quota 13) e la Macedonia del Nord, per poter arrivare nella migliore posizione possibile al match finale ...