Calcio femminile | pareggio a reti bianche tra Como e Milan in Serie A | la Sampdoria batte il Napoli per 2-0

(Di sabato 14 ottobre 2023) Si sono disputate quest’oggi le prime due partite della quarta giornata dellaA di2023/2024. Alle ore 12:30 c’è stata la sfida tra, mentre alle ore 18:00 è andata in scena la partita. Andiamo a vedere tutto quello che è successo. Allo stadio Giuseppe Piccolo laha battuto ilper 2-0. Le blucerchiate hanno subito indirizzato la partita con ledi Aurora de Rita e Michela Giordano tra il 6? e il 19? e poi hanno resistito fino alla fine. Grazie a questo successo, la squadra ligure è salita in settima posizione con 3 punti e ha lasciato ilda solo in ultima posizione a quota zero. Nel secondo match di giornata è invece ...