Calcio | Bizzotto Lega | ' Pd per salvare poltrone sacrifica valori sport'

(Di sabato 14 ottobre 2023) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - “L'arroganza di certa sinistra non ha limiti: invece di vergognarsi per gli scandali, coprono Gravina e dimenticano di aver tentato di rifilare Walter Veltroni come presidente delladi Serie A. Insomma, perqualche poltrona amica, il Pdloe i suoi. Alla luce dei molteplici fallimenti, i vertici delprendano atto e agiscano conseguenza”. Lo afferma Mara, vicecapogruppo vicario dellaal Senato.

15, presso lo stadio 'Zaccheria', si svolgerà la partita di calcio tra Foggia e Brindisi, valida ... BRINDISI (4 - 2 - 3 - 1): Saio; Valenti, Gorzelewski, Nicolao; Ceesay, Costa; Albertini, ...

BRINDISI CALCIO - Il 14 ottobre alle 16:15, presso lo stadio "Zaccheria", si svolgerà la partita di calcio tra Foggia e Brindisi, valida per l'ottava giornata del girone C del campionato di Serie C. O ...Finalmente, il Brindisi ha avuto l'opportunità di disputare la sua prima partita in Serie C nel "nuovo" stadio Fanuzzi. La sfida, che si è svolta durante la settima giornata, ha visto il Brindisi risc ...