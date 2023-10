Cagliari | infortunio Deiola | ci sarà contro la Salernitana

Leggi su calcionews24

(Di sabato 14 ottobre 2023), buone notizie da Alessandro: il vicecapitano è rientrato dopo l’e cilaUn po’ di apprensione, ma alla fine è andato tutto per il meglio. Ilpotrà contare sul proprio vice capitano, Alessandro. Nei giorni scorsi, il numero 14 rossoblù è operato a seguito di una frattura scomposta al quinto metacarpo della mano destra, avvenuta in uno sdi gioco. Come riportato nella giornata di ieri dai canali ufficiali del club,si è allenato con il resto del gruppo mettendosi alle spalle l’ombra di una possibile assenza per il match di domenica prossimala. Lo riporta La Nuova Sardegna. LEGGI ...