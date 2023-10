Cade dalla motocicletta | grave un uomo di 40 anni

Leggi su bergamonews

(Di sabato 14 ottobre 2023) Alzano Lombardo. E’ dovuto intervenire l’elisoccorso per soccorrere undi 40, rimastomente ferito a causa di una cadutasua. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 14 ottobre, poco dopo le 15.30 e la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri del Comando provinciale di Bergamo. L’viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause ancora tutte da accertare, ha perso il controllo del mezzo, finendo a terra. L’incidente è avvenuto lungo via Lacca. Ancora da definire i contorni dell’incidente e la presenza, o meno, di un veicolo che avrebbe potuto scontrarsi con la. Sul posto un’ambulanza e l’elisoccorso, oltre ai carabinieri che hanno proceduto a rilevare l’incidente.