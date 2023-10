(Di sabato 14 ottobre 2023) La ricerca dello Shin Bet, i servizi segreti israeliani, in risposta alle accuse di non avere prevenuto gli attacchi. Uno dei miliziani è stato eliminato da un raid nella Striscia, uccisi anche alcuni familiari dei dirigenti

aidi Hamas: indicate "almeno 6 basi" Stando ai dati offerti dai sondaggi, il sostegno alla 'Voce', l'organismo che si sarebbe costituito per la prima volta in parlamento in caso di ...

Caccia ai capi di Hamas: esercito e spie sulle tracce dei responsabili. Nuove rivelazioni sul piano d’attacco Corriere della Sera

Medio Oriente, è caccia ai capi di Hamas. Indicate "almeno 6 basi" Il Tempo

Nuove rivelazioni emergono sul piano d'attacco di Hamas. In risposta alle accuse di non aver prevenuto gli attacchi, lo Shin Bet, i servizi segreti israeliani, ha intensificato la ricerca. Uno dei mil ...Gli israeliani cercano i capi di Hamas e i loro covi.