“Ca**ate incredibili” | Donnarumma | l’ex campione non lascia scampo

Leggi su rompipallone

(Di sabato 14 ottobre 2023) Gigioè uno dei calciatori maggiormente discussi della Nazionale. Su di lui ha parlato una leggenda del calcio, le cui dichiarazioni suonano come una sentenza. Poco più di tre ore ci separano dal calcio d’inizio di Italia-Malta, gara valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei. A Bari gli uomini di Spalletti sono chiamati a vincere e convincere di fronte ad un “San Nicola” che si colora di azzurro. Per staccare il pass aereo per la Germania la Nazionale dovrà liquidare la pratica maltese con tanti gol: il gruppo C si sta rivelando un girone molto equilibrato. Apparentemente l’Italia dovrà giocarsela con l’Ucraina (vittoriosa nel match del pomeriggio con la Macedonia del Nord per la seconda posizione) e avere un maggiore scarto tra reti fatte e subite potrebbe significare molto. Per rendere possibile tutto ciò questa sera sarà fondamentale non solo ...